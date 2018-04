Actualidade

O secretário-geral da CGTP/IN lamentou hoje que o ministro das Finanças do executivo socialista tenha sido "excessivo" na redução do défice em "cerca de mil milhões de euros", os quais podiam ter sido investidos em serviços públicos.

"O Governo tem estado mais preocupado com os números do que com as pessoas. Se, porventura, não tivesse sido excessivo na redução do défice, provavelmente poderíamos fechar o ano de 2017 com 1,4% [do Produto Interno Bruto - PIB], que era o limite estabelecido, e sobrava-nos cerca de mil milhões de euros, que correspondem a 0,9%", defendeu Arménio Carlos, em declarações à Lusa no parlamento.

Para o líder da CGTP/IN, "esses mil milhões poderiam ser investidos em muitas áreas que teriam, de certeza, retorno: condições de trabalho e salários dos trabalhadores da administração pública e na melhoria dos serviços públicos".