O PSD afirmou hoje estar preocupado com "uma clara intenção do Governo" de reprogramar fundos europeus do interior para projetos nos grandes centros urbanos, afirmando que essa "é uma linha vermelha" que não permitirá que o executivo ultrapasse.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o vice-presidente da bancada do PSD Emídio Guerreiro disse que o partido já se reuniu com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e irá reunir-se na próxima semana com representantes dos programas regionais do Norte e do Alentejo, e ouvir em sede de comissão parlamentar os conselhos das regiões.

"Há uma linha vermelha que não deixaremos que o Governo ultrapasse: é que sejam utilizados dinheiros do interior, das regiões de baixa densidade, desfavorecidas, para alimentar grandes projetos nos centros urbanos", afirmou.