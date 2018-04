Skripal

O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, disse hoje que só a Rússia tem "os meios, o motivo e o histórico" para lançar o ataque com gás neurotóxico contra o ex-espião Serguei Skripal e a filha.

"Não pode haver dúvidas sobre o que foi usado e não há nenhuma explicação alternativa sobre quem foi responsável. Apenas a Rússia tem os meios, o motivo e o histórico", disse Johnson num comunicado.

A declaração do ministro seguiu-se à confirmação, pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), da identidade do gás utilizado no envenenamento, que as autoridades britânicas tinham identificado como novichok.