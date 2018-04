Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) afirmou hoje que o Governo ainda não apresentou uma proposta concreta sobre a segunda fase das reformas antecipadas, sublinhando que até ao momento a discussão foi feita em torno de "vários cenários possíveis".

Segundo disse à Lusa o deputado bloquista José Soeiro, "não há nenhuma proposta escrita concreta" do Governo sobre a segunda fase da revisão das reformas antecipadas que prevê o fim do fator de sustentabilidade para as carreiras contributivas longas.

As declarações do deputado surgem depois da notícia avançada hoje pelo Negócios, segundo a qual a mais recente proposta apresentada pelo Governo ao BE e ao PCP apenas prevê o alargamento do fim do corte a quem tenha pelo menos 46 anos de descontos e tenha começado a trabalhar aos 16 anos de idade ou antes.