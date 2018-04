Actualidade

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) anunciou que a segunda fase de obras do novo edifício hospitalar foi hoje adjudicada, prevendo que a empreitada de 16 milhões de euros comece em cerca de 60 dias.

Em comunicado, a administração do CHVNG/E aponta que nas novas instalações será instalada uma nova urgência, assim como novo internamento de cirurgia com 25 camas e concluir-se-á a instalação do serviço de imagiologia, entre outras instalações técnicas e clínicas.

"Seguir-se-á, durante o terceiro trimestre de 2018, a adjudicação da última fase do projeto (C), no valor de 30 milhões de euros", descreve o CHVNG/E, um equipamento que nas últimas semanas esteve envolvido em polémica devido às suas condições, tendo o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, referido a 27 de março que todos os diretores de serviço estavam dispostos a demitir-se se "a situação caótica se mantiver".