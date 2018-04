Actualidade

A economia portuguesa voltou a apresentar capacidade de financiamento no final de 2017, como vem acontecendo desde final de 2012, divulgou hoje o Banco de Portugal, que justifica com a poupança financeira dos bancos e dos particulares.

"Em 2017, a economia portuguesa apresentou capacidade de financiamento, o que acontece desde o final de 2012. A capacidade de financiamento da economia portuguesa cifrou-se em 1,4 por cento do PIB" - produto interno Bruto, lê-se na nota de informação estatística sobre contas financeiras nacionais.

A capacidade de financiamento de 1,4% do PIB apresentada no último trimestre de 2017 é o mesmo valor registado nos segundo e terceiro trimestres do ano passado, mas abaixo dos 1,6% do PIB registados no final de 2016 (período homólogo)