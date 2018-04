Actualidade

As exportações portuguesas de mobiliário e colchoaria aumentaram 4% nos primeiros dois meses do ano, face a 2017, somando 294 milhões de euros, anunciou hoje a associação setorial.

Em comunicado, a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA) adianta que os dez principais mercados de exportação - França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, EUA Holanda, Angola, Suécia, Itália e Bélgica - representam 84% das vendas do setor para o exterior, com um volume total de 246 milhões de euros.

O mercado francês, com 98 milhões de euros em vendas, destacou-se como o principal destino das exportações do mobiliário e colchoaria, crescendo 9,24% face a igual período de 2017 e alcançado uma quota de 33% do total de exportações.