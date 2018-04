Actualidade

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos desceram na semana passada em nove mil e ficaram em 233 mil, em níveis que não eram registados desde 1974, informou hoje o Departamento do Trabalho.

As previsões dos analistas apontavam para 230 novos mil pedidos.

Quanto à média de subsídios no último mês, um indicador mais fiável da tendência do mercado laboral nos Estados Unidos, subiu em 1.750 e ficou em 230 mil, de acordo com os dados oficiais.