Actualidade

Os trabalhadores da EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário vão fazer uma greve parcial nos dias 26 e 27 e vão discutir, na próxima semana, a realização de uma paralisação de um dia inteiro, a concretizar em maio.

A decisão foi hoje tomada numa reunião da estrutura sindical da EMEF, onde foi feito um balanço da negociação em curso e perspetivadas as lutas para o curto prazo.

"A empresa ainda não respondeu à proposta sindical e, por isso, foi decidida uma greve parcial para os dias 26 e 27 deste mês, que coincide com as lutas que estão em curso no Porto, por motivos específicos daqueles trabalhadores", disse à agência Lusa o coordenador da Federação dos Sindicatos das Comunicações e Transportes (Fectrans), José Manuel Oliveira.