O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, confirmou hoje que haverá disciplina de voto na bancada social-democrata no diploma que prevê a mudança de género aos 16 anos sem relatório médico.

Na semana passada, no final da reunião do grupo parlamentar, Negrão já tinha anunciado este sentido de voto, mas ressalvando que se tratava de uma posição da bancada, que só seria definitiva depois de concertada com a direção do partido, o que já aconteceu.

Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar do PSD afirmou que, até agora, apenas uma deputada da bancada, Teresa Leal Coelho, manifestou a intenção de pedir dispensa da disciplina de voto.