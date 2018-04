Actualidade

As novas regras das matrículas relacionadas com as moradas dos encarregados de educação aplicam-se aos alunos que entram para o pré-escolar e 1.º ciclo ou que mudam de ciclo ou escola, não afetando quem já tem irmãos no estabelecimento de ensino.

Todos os anos o Ministério da Educação publica um diploma que define as regras para a inscrição dos alunos nas escolas públicas, sendo que o despacho relativo ao próximo ano letivo traz novidades: agora os encarregados de educação têm de apresentar uma declaração das finanças em como os alunos vivem com eles.

"Combate à fraude" é uma das justificações apresentada no despacho das matrículas para o ano letivo de 2018/2019, publicado hoje em Diário da República.