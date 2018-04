Actualidade

O Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP) alertou hoje para a situação de "rotura iminente" na PSP, considerando que "a dimensão catastrófica e quase insustentável da instituição" está a comprometer "seriamente a capacidade de resposta".

O sindicato que representa os oficiais de topo da polícia pediu uma reunião urgente ao Presidente da República, primeiro-ministro e ministro das Finanças para dar a conhecer "as consequências penosas e dantescas que se têm avolumado no seio da instituição PSP", devido a "uma política com olhar menor para a importância estratégica que representa no aparelho do Estado".

Em comunicado, o sindicato dos oficiais admite a realização de formas de luta caso não seja dada uma resposta em relação às promoções e progressões na carreira.