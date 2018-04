Actualidade

O italiano Piccini ficou de fora da lista de convocados do Sporting para o jogo de hoje com o Atlético de Madrid, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, anunciou o clube lisboeta.

O defesa direito já tinha falhado o jogo de domingo, com o Paços de Ferreira (2-0), para o campeonato, devido a lesão, tal como aconteceu com o lateral esquerdo Fábio Coentrão e o médio William Carvalho, que também não integram a convocatória do treinador Jorge Jesus.

O técnico da equipa lisboeta não poderia contar com Fábio Coentrão mesmo que o internacional português estivesse fisicamente apto, uma vez que terá de cumprir um jogo de suspensão, assim como o avançado Bas Dost, melhor marcador da equipa 'leonina'.