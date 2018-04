PR/Egito

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou-se hoje como "professor e Presidente" aos alunos da histórica Universidade de al-Azhar, no Egito, e fez um discurso emotivo de apelo à liberdade, à tolerância religiosa, de "paz e não da guerra".

Perante uma plateia de alunos e professores, numa universidade de um país que ainda há semanas foi abalado por atentados de extremistas, o Presidente português defendeu o "diálogo ecuménico" entre religiões e a liberdade de viver em sociedade, "sem ignorar, minimizar ou subjugar os outros por causa da sua filosofia, crença ou religião".

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente e católico, deixou três perguntas: "Que Deus poderia exigir tais intolerâncias, a não ser negando a sua própria natureza? Um Deus sanguinário? Um Deus negador do bom, do belo, do percurso para a melhor realização profissional e comunitária?"