Actualidade

A construtora aeronáutica brasileira Embraer tem já 450 trabalhadores diretos em Évora, assegurando também outros "120 postos de trabalho de profissionais" ligados a prestadores de serviços, revelou hoje o presidente da empresa em Portugal.

"Temos, neste momento, 450 empregados no total das duas fábricas e do nosso Centro de Engenharia", unidades que funcionam no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora (PIAE), disse à agência Lusa Paulo Marchioto.

O presidente da Embraer Portugal frisou que, a estes, somam-se os "cerca de 120 postos de trabalho de profissionais ligados aos fornecedores de serviços" das duas fábricas (uma de estruturas metálicas e outra em materiais compósitos) e que trabalham em Évora.