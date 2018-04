Actualidade

O aumento da produção petrolífera fora da OPEP não baixou os preços do petróleo, que continuam em máximos de três anos, devido à "forte procura" e à "tensão geopolítica", indicou hoje a Organização de Países Exportadores de Petróleo.

Num relatório em que analisa o mês de março, a OPEP refere que foi um período marcado pela "volatilidade" dos preços, por um crescimento "robusto" da procura e por "tensão geopolítica".

"Os preços do petróleo subiram devido à tensão geopolítica no Médio Oriente", afirmam os analistas da OPEP, que citam também o contributo da estratégia de cortes na produção adotada pela organização, a debilidade do dólar e a "expectativa de uma maior procura".