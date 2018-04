Actualidade

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, garantiu hoje no parlamento que, no âmbito do programa Fundo Azul, serão pagos 500 mil euros no decorrer deste mês.

"O Fundo Azul já tem 205 candidaturas e estão aprovadas mais de uma dezena. Cerca de 500 mil euros serão pagos ao longo deste mês. Estão a decorrer processos de consulta pública para [os pagamentos] poderem ser efetivados", garantiu Ana Paula Vitorino, durante o debate político "A Economia do Mar e o Setor Marítimo-Portuário".

A ministra do Mar indicou ainda que o Governo avançou com planos a dez anos no valor de 2,5 mil milhões de euros para aumentar a competitividade logística do mar, sendo 83% deste montante de origem privada.