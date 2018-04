Skripal

A Rússia acusou hoje o Reino Unido de estar "a reter à força" num local secreto Yulia Sripal, a filha do ex-espião Serguei Skripal, ambos envenenados no início de março com um gás neurotóxico em Inglaterra.

Yulia estava hospitalizada desde 04 de março, quando foi encontrada inconsciente - tal como o seu pai - num local público em Salisbury (sul de Inglaterra). As autoridades britânicas acusaram a Rússia de estar por detrás de um ataque com uma arma química, no caso o agente neurotóxico Novichok (inicialmente fabricado na antiga União Soviética, nos anos 1970).

A filha de Skripal acabou por ter alta e foi levada para um local secreto pelas autoridades do Reino Unido.