Actualidade

A região do Barroso, que se estende pelos municípios de Boticas e Montalegre, foi declarada património agrícola mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), anunciaram hoje as autarquias.

A cerimónia de entrega do certificado realiza-se no dia 19 de abril, em Roma, Itália, cidade onde está sediada a FAO.

O território do Barroso foi designado primeiro sítio GIAHS - Sistema Importante do Património Agrícola Mundial em Portugal. Trata-se de uma iniciativa da FAO para a promoção e preservação do património agrícola.