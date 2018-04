Síria

O Presidente dos EUA disse que vai reunir-se hoje com os seus conselheiros sobre assuntos da Síria para decidir "em breve" uma eventual ação militar, para punir o regime de Bashar al-Assad, que acusa de utilizar armas químicas.

"Vamos ter hoje uma reunião consagrada à Síria", disse Donald Trump, na Casa Branca, acrescentando que "se verá o que se vai passar".

Mais de 40 pessoas morreram no sábado num ataque contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, que segundo organizações não-governamentais no terreno foi realizado com armas químicas.