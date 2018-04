Actualidade

O lucro da Media Capital subiu 1% no primeiro trimestre, face a igual período do ano passado, para 1,9 milhões de euros, divulgou hoje a dona da TVI.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital adianta que "não obstante a melhoria substancial dos resultantes antes de impostos (+31%), o resultado líquido acumulado foi de 1,9 milhões de euros, portanto 1% acima do verificado no ano anterior".

De acordo com a empresa, "o motivo prende-se com o apuramento do imposto sobre o rendimento no primeiro trimestre de 2017 (somente 7%), decorrente da recuperação de impostos em períodos anteriores".