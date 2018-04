Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve hoje dois adeptos do Atlético de Madrid à entrada do Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes do jogo com o Sporting, dos quartos de final da Liga Europa de futebol.

Segundo o Comissário da PSP Sérgio Soares, os adeptos foram detidos por ameaça e agressão a agentes durante o transporte para o estádio, o que provocou o avanço de outros adeptos e motivou a intervenção da polícia, com bastões e gás pimenta.

"Transportámos cerca de 400 adeptos desde a baixa [de Lisboa], dos quais 200 considerados de risco, do grupo Frente Atlético. Durante o trajeto, houve alguns incidentes, com danos no metro e ameaça e agressão a agentes da PSP. Quando chegámos à zona de revistas, foram retirados dois para proceder à detenção, uma vez que tinham cometidos os ilícitos referidos", afirmou Sérgio Soares.