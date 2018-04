Incêndios

O Governo, através da secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, negou hoje a existência de pedidos de audição de ministros sobre os dramáticos fogos florestais de 2017, após reclamação do PCP junto do presidente da Assembleia da República.

"O Governo não recebeu qualquer ofício da sétima comissão [Agricultura e Mar - CAM] a solicitar a audição, quer do Ministro das Finanças, quer do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural no âmbito do requerimento em causa", disse à Lusa fonte do executivo socialista.

O grupo parlamentar do PCP apelara horas antes, através de uma carta enviada ao presidente da Assembleia da República, o também socialista Ferro Rodrigues, para intervir e fazerem-se cumprir as audições trimestrais a membros do Governo sobre as medidas adotadas relacionadas com incêndios, na sequência de um requerimento comunista aprovado por unanimidade na referida comissão parlamentar em 24 de janeiro.