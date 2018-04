PE

O primeiro-ministro considerou hoje que a redução sustentada do défice é "decisiva" para o país e sustentou que esta trajetória orçamental tem sido alcançada sem sacrificar qualquer compromisso assumido com o Bloco de Esquerda, PCP ou PEV.

António Costa falava em conferência de imprensa, após ter recebido em São Bento o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen - reunião que durou cerca de 75 minutos.

Questionado sobre o clima de tensão política com o Bloco de Esquerda, que não aceita que o Governo inscreva uma meta de 0,7% para 2018 no Programa de Estabilidade, António Costa respondeu que na sexta-feira, quando o documento for apresentado, "ficará claro para todos que a trajetória orçamental de Portugal de redução sustentada do défice é muito positiva".