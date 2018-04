Actualidade

O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, disse hoje que os clubes de futebol que compõem o G15 vão passar a reunir-se mensalmente, sempre com um clube como anfitrião.

"Esta foi mais uma reunião, como outras que vamos fazer, vamos reunir-nos numa base mensal. O Belenenses foi o anfitrião desta reunião e, muito em breve, vamos voltar a reunir-nos aqui", disse Rui Pedro Soares, que falou na qualidade de porta-voz, à saída da reunião do G15 (grupo de clubes da I Liga, exceto Benfica, FC Porto e Sporting), efetuada no Lagoas Park, em Oeiras.

O líder da SAD do Belenenses confirmou a presença de todos os clubes pertencentes ao G15, com exceção do Rio Ave, que não se fez representar neste encontro, o primeiro realizado em Lisboa.