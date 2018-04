Síria

O primeiro-ministro manifestou-se hoje "chocado" com as notícias sobre a utilização de armas químicas na Síria, frisou que mesmo em guerra há linhas que não podem ser ultrapassadas e exigiu um "cabal esclarecimento" do regime de Assad.

António Costa falava aos jornalistas após ter recebido em São Bento o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen - reunião que durou cerca de 75 minutos.

Questionado sobre a posição portuguesa na sequência de denúncias sobre a utilização de armas químicas por parte das forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad, António Costa manifestou-se "chocado".