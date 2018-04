Actualidade

O documentário "Happy Winter", de Giovanni Totaro, e a ficção "Cuori puri", de Roberto de Paolis, ambos primeiras obras, venceram a Festa do Cinema Italiano, que termina hoje, em Lisboa, anunciou a organização.

Segundo a associação Il Sorpasso, este ano a Festa do Cinema Italiano teve a maior audiência de sempre, com cerca de 12 mil espectadores em Lisboa, e outros 1.600 no Porto, Almada, Cascais e Setúbal, onde o festival decorreu em menos dias.

O prémio do júri foi atribuído a "Happy winter", documentário de Giovanni Totaro sobre a movimentação que se regista todos os anos na praia de Mondello, na Sicília, onde se reconstroem mais de mil cabanas de verão para acolher banhistas.