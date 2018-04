Actualidade

Uma colisão entre dois veículos ligeiros no cais da Autoeuropa, na zona portuária de Setúbal, causou hoje um ferido grave e cinco ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"Recebemos o alerta pelas 19:47 para uma colisão entre dois veículos ligeiros no cais da Autoeuropa. Do acidente resultaram cinco feridos ligeiros e um grave", disse fonte do CDOS, referindo que os sinistrados foram transportados para o hospital de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, estiveram no local da coocorrência oito viaturas e 23 operacionais dos Sapadores de Setúbal, Voluntários de Setúbal, bombeiros de Águas de Moura, Cruz Vermelha, INEM e Polícia Marítima.