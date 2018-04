Actualidade

O fotógrafo venezuelano Ronaldo Schemidt venceu o prémio de Foto do Ano da World Press Photo com a imagem de um homem a arder, durante confrontos com a polícia em Caracas, intitulada "Crise da Venezuela".

O homem na fotografia, José Víctor Salazar Balza, de 28 anos, foi incendiado pelo depósito de uma motorizada que explodiu durante violentos confrontos com a polícia antimotim durante uma manifestação contra o Presidente, Nicolás Maduro, na capital, e sobreviveu ao incidente com queimaduras de primeiro e segundo graus, indicou a World Press Photo em comunicado.

A imagem captada em maio do ano passado por Schemidt, fotojornalista nascido em 1971, que trabalha para a agência de notícias francesa AFP no México, venceu também o primeiro prémio na categoria 'Spot News Single'.