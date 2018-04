Actualidade

O Presidente do Equador abandonou antecipadamente a Cimeira das Américas, na sequência de relatos, não confirmados, de que os jornalistas e o motorista equatorianos raptados na fronteira com a Colômbia podem ter sido executados.

De acordo com agências internacionais, Lenin Moreno regressou a Quito, na sequência da divulgação pelo canal de notícias colombiano RCN fotografias dos corpos dos três homens. As autoridades equatorianas não confirmaram "a autenticidade das imagens".

"Não temos nenhuma evidência de que [as imagens] são verdadeiras, por isso a situação mantém-se", disse à agência noticiosa espanhola EFE uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Equador.