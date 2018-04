Actualidade

O ex-diretor da polícia federal norte-americana (FBI) James Comey acusou o Presidente dos Estados Unidos de ser "desapegado da verdade", denunciando uma liderança "guiada pelo ego e apoiada em lealdades pessoais".

"A presidência de Donald Trump ameaça muito do que é bom nesta nação", escreve Comey no livro "Uma lealdade mais elevada", que vai para as bancas na próxima semana.

O livro, que está repleto de declarações e acusações fortes contra Trump, surge 11 meses depois do afastamento de Comey, da direção do FBI.