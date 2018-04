Venezuela

A Assembleia Constituinte da Venezuela aprovou na quinta-feira uma moção de apoio ao antigo Presidente do Brasil Lula da Silva, condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais.

"Os nossos irmãos e irmãs do Brasil devem saber que estamos com eles, acompanhando a sua luta. Estamos a apoiar a defesa da Constituição [do Brasil] e o seu direito à livre autodeterminação dos povos", disse o autor da proposta, Francisco Torrealba.

A moção foi aprovada durante uma sessão ordinária da Assembleia Constituinte, composta unicamente por chavistas [referência ao regime do falecido Presidente Hugo Chávez], durante a qual a vice-presidente do órgão, Tânia Díaz, sublinhou que o político brasileiro não está preso.