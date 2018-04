Actualidade

Portugal exportou para a China produtos no valor de 341,9 milhões de dólares (276 milhões de euros) nos primeiros dois meses do ano, um crescimento de cerca de 18,3% em relação ao período homologo de 2017.

Dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau e com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, demonstram que as trocas comerciais entre Lisboa e Pequim ascenderam a 928 milhões de dólares (752 milhões de euros), até fevereiro passado.

Portugal importou da China bens no valor de aproximadamente 586 milhões de dólares, tendo Lisboa um saldo comercial negativo com o país asiático de cerca de 245 milhões de dólares.