Um estudo sobre o valor económico e social do património arquitetónico, abrangendo todo o país, é apresentado na quarta-feira, em Lisboa, e visa oferecer "um olhar objetivo, no sentido numérico", e "uma leitura económico-social".

A historiadora Catarina Valença, diretora-geral da Spira, empresa especializada na conceção, execução e produção de projetos de revitalização patrimonial, que coordena o projeto, falou à agência Lusa sobre este estudo, que vai ser apresentado na Fundação Millenium, em Lisboa, e ao qual se referiu como "inédito em muitos aspetos".

"O património cultural pode ser gerador de formação qualificada, de uma maior estabilização da população no interior do país, de criação de emprego e de criação de inovação, pois a criação de emprego não é as câmaras municipais fazerem mais contratações, mas antes os jovens criarem empresas de animação turística, de novas tecnologias ligadas à fruição turística, de mediação cultural campos de férias, empresas de conservação e restauro", afirmou.