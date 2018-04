Sarampo

O número de casos confirmados de sarampo subiu para 108, mais um caso em relação a quinta-feira, havendo 18 situações ainda em investigação pelas autoridades, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).

Dos 108 casos confirmados, 101 já estão curados, segundo o último boletim emitido pela DGS, divulgado hoje. Há atualmente sete pessoas com a doença e 18 casos a ser investigados.

Ao longo do surto, que maioritariamente infetou pessoas com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto, foram ainda analisados 251 casos que se revelaram negativos.