Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau anunciou hoje a detenção de dois cidadãos brasileiros por transporte de cocaína, que chegaram a Bissau provenientes num voo da TAP.

Segundo fonte da PJ, os dois cidadãos, um homem e uma mulher com cerca de 30 anos, foram detidos na quinta-feira no voo da TAP que chegou a Bissau. Os detidos tinham iniciado a viagem no Brasil.

"Ambos transportavam cocaína e ainda se encontram a expulsar cápsulas do organismo", disse a fonte da PJ, salientando que o processo está a ter acompanhamento médico.