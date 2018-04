Mau Tempo

O vento extremo que esta madrugada atingiu Albufeira foi um "pequeno tornado" com uma trajetória muito curta e que só tocou a terra praticamente num ponto, disse à Lusa fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à Lusa, a meteorologista Paula Leitão explicou que "havia uma linha de instabilidade que atravessava o Algarve" na altura em que se registou o fenómeno em Albufeira, às 04:20, a partir da qual se formaram "núcleos com ventos verticais mais intensos" que deram origem ao tornado.

Reconhecendo que a análise ao que aconteceu é dificultada por se tratar de um fenómeno muito circunscrito, a meteorologista explicou que "havia todas as condições" para a formação de um pequeno tornado, formado a partir de uma "célula convectiva, que se vai movendo numa determinada trajetória, como se fosse uma nuvem, mas com uma estrutura maior e menos visível".