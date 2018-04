Actualidade

O ministro das Infraestruturas e do Planeamento, Pedro Marques, antecipou a normalização do transporte aéreo, incluindo na TAP, face à melhoria do estado do tempo e à "estabilização laboral" na Europa.

"Houve perturbações no tráfego [aéreo] ao longo destas semanas e acreditamos, tal como as outras companhias o estarão a tentar fazer, a TAP está profundamente empenhada em estabilizar essa situação rapidamente. A melhoria das condições climatéricas e a estabilização da situação laboral também vai de certeza ajudar a esse objetivo de nós todos", disse.

À margem da apresentação do programa Casa Eficiente 2020, em Lisboa, o governante garantiu ser o "desígnio de todos a estabilização das condições globalmente na Europa, e nesta empresa também", depois de ter enumerado as dificuldades causadas nos aeroportos europeus pelo mau tempo, greves e "situações laborais".