A Polícia de Segurança Pública (PSP) considerou hoje "desafiante" a operação para o jogo entre Benfica e FC Porto, da I Liga de futebol, e com as habituais medidas de segurança dos clássicos no Estádio da Luz, em Lisboa.

"É um desafio. É sempre difícil gerir todas as ocorrências de rotina que temos no dia a dia e que nos é imposto pela cidade. Os meios são semelhantes aos que utilizámos no último jogo entre as duas equipas no mesmo recinto", começou por revelar, o subintendente da PSP Pedro Pinho, acrescentando: "Não há grandes alterações, mas o processo de planeamento nunca está fechado".

Ainda assim, a PSP adiantou que "é possível que hajam mais restrições nos acessos" para os adeptos 'encarnados' e que "uma das entradas vai ser condicionada" na altura em que os cerca de 3.400 seguidores do FC Porto estiverem a entrar na porta destinadas aos visitantes.