Actualidade

A operadora brasileira Oi, em recuperação judicial, garantiu hoje que o resultado líquido da companhia relativo a 2018 "voltará a ser positivo", após prejuízos de 6,4 mil milhões de reais (1,5 mil milhões de euros) no ano passado.

"Em 2017, o efeito acumulado dos ativos [...] implicou um património líquido negativo, mas com os ajustes previstos para 2018, com a reestruturação da dívida e a conversão em capital, o património líquido da companhia voltará a ser positivo", garantiu o diretor financeiro da Oi, Carlos Brandão, numa conferência telefónica com jornalistas sobre os resultados do ano passado.

O responsável precisou que as "duas etapas principais que separam a Oi" do aumento de capital são "o reconhecimento do plano de recuperação judicial da companhia nas subsidiárias" e a "conversão da dívida em ações".