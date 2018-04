Síria

O chefe da diplomacia portuguesa defendeu hoje que a comunidade internacional deve ser "muito cautelosa" na resposta ao eventual uso de armas químicas na Síria, mas afirmou compreender "a posição dos aliados" sobre a necessidade de "reagir com firmeza".

"Estamos a acompanhar com muita atenção e muito de perto, designadamente no quadro das organizações a que pertencemos, quer na União Europeia, quer na NATO", disse hoje à Lusa Augusto Santos Silva, quando questionado sobre possíveis ataques militares dos Estados Unidos, França e Reino Unido em resposta ao alegado ataque com armas químicas na Síria.

"Compreendemos bem a posição dos nossos aliados quando dizem que é preciso reagir com firmeza à eventual utilização de armas químicas na Síria, reagindo contra os seus responsáveis, mas que devemos fazê-lo com certeza", defendeu.