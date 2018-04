Actualidade

O concurso público para "um projeto artístico" destinado ao Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa, foi aberto hoje, anunciou a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

O prazo para apresentação de propostas, no concurso público de "seleção de um projeto artístico" para o Maria Matos, termina a 14 de maio e o vencedor será escolhido por um júri presidido pela presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, de acordo com informação disponibilizada hoje no 'site' da EGEAC.

O júri do concurso, que inclui ainda a presidente do conselho de administração da EGEAC, Joana Gomes Cardoso, a atriz e encenadora Natália Luiza, o dramaturgo e investigador teatral Jorge Louraço e o jornalista Nuno Galopim, irá "selecionar o melhor projeto artístico para desenvolver no Teatro Maria Matos".