Actualidade

O fluxo migratório para a União Europeia (UE) reduziu-se em 63% em março e para metade no primeiro trimestre do ano, em termos homólogos, nas quatro principais rotas, divulgou hoje a agência europeia de gestão de fronteiras (Frontex).

A Frontex detetou 6.200 pessoas em março e 18.800 no primeiro trimestre nas quatro principais rotas de migração irregular e salientou que a maior quebra no fluxo migratório se registou na do Mediterrâneo Central.

Nesta rota, o número de migrantes que chegou em março a Itália recuou 88% para 1.400 pessoas e 75% para as 6.600 nos primeiros três meses do ano, em termos homólogos.