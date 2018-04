Síria

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU afirmou hoje que o presidente norte-americano "ainda não decidiu" eventuais ações na Síria, mas que há "provas" do uso de armas químicas e, a certa altura, tem de se "fazer alguma coisa".

"O nosso Presidente ainda não tomou uma decisão sobre uma possível ação na Síria, mas se decidirmos, com os nossos aliados, agir na Síria, será em defesa de um princípio internacional com que todos concordamos", a proibição da utilização de armas químicas, disse Nikki Haley numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

"Os Estados Unidos estimam que [o Presidente sírio, Bashal al] Assad usou armas químicas na guerra da Síria pelo menos 50 vezes", prosseguiu.