Actualidade

A Navegação Aérea de Portugal (NAV) garantiu hoje que "existe capacidade instalada suficiente" para responder à procura de tráfego aéreo em qualquer um dos aeroportos nacionais, acusando o presidente executivo da TAP de "desconhecimento da matéria".

Num vídeo publicado na quinta-feira pelo Correio da Manhã, o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, afirmou que "sem investimento no aeroporto de Lisboa e no controlo de tráfego aéreo, a operação em Lisboa não vai melhorar".

Antonoaldo Neves falava a bordo de um voo da TAP que partiu do Porto com destino a Lisboa com uma hora de atraso, justificando a demora aos passageiros com "uma restrição enorme no tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa".