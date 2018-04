Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, vai dedicar a próxima semana ao setor da saúde, visitando instituições e reunindo com representantes desta área em Coimbra, Lisboa e Porto.

Tal como tinha anunciado na quarta-feira, Rio incluirá nesta ronda de visitas o Hospital de S. João, onde esta semana foram noticiadas queixas de pais de crianças com doenças oncológicas sobre a falta de condições de atendimento dos seus filhos em ambulatório e também na unidade do 'Joãozinho', para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas neste centro hospitalar do Porto.

O programa dedicado à saúde de Rio começa na segunda-feira, com uma visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e à Maternidade Bissaya Barreto, na mesma cidade.