Actualidade

A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE desconvocou a semana de luta e a greve agendadas para este mês, depois de ter recebido da tutela a indicação de que o estatuto de carreira destes trabalhadores será em breve publicado.

"Pese embora não seja um projeto do total agrado do corpo de inspeção, temos que reconhecer que é melhor do que nada, que é o que temos atualmente. Iremos construir em cima desse estatuto que vai ser publicado, assim esperamos, também com alguma abertura para futuras negociações que possam vir a acontecer", disse hoje à Lusa Bruno Figueiredo, presidente da Associação Sindical dos Funcionários (ASF) da ASAE (Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica).

Segundo o responsável associativo, no dia 10 de abril o secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Ferreira, indicou à ASF-ASAE que o estatuto de carreira que estava a ser negociado com a tutela irá seguir para apreciação em Conselho de Ministros e posterior publicação em Diário da República, algo que deverá acontecer em breve, segundo Bruno Figueiredo.