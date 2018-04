Centeno apresenta Programa de Estabilidade 2018-2022 hoje às 19

O ministro das Finanças, Mário Centeno, apresenta hoje à imprensa, pelas 19:30, o Programa de Estabilidade 2018-2022, no ministério, em Lisboa.

O Governo entrega hoje na Assembleia da República o Programa de Estabilidade 2018-2022, com o Bloco de Esquerda a exigir um recuo na revisão em baixa do défice para 2018 e a manutenção da meta acordada no orçamento.

O Governo aprovou o Programa de Estabilidade na quinta-feira, em Conselho de Ministros, sem divulgar oficialmente o documento, nem as metas orçamentais para este ano e os quatro próximos.