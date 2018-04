Actualidade

O Governo vai comprometer-se com Bruxelas com um défice de 0,2% do PIB em 2019, ano de eleições legislativas, estimando excedentes orçamentais a partir de 2020, segundo o Programa de Estabilidade 2018-2022 hoje divulgado.

"Entre 2018 e 2022, a conta das Administrações Públicas evidencia uma melhoria do saldo orçamental, atingindo um excedente de 1,3% do PIB [Produto Interno Bruto] em 2022", refere o Governo no documento hoje entregue ao parlamento.

Partindo de um défice orçamental de 0,9% em 2017 (excluindo a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos), o ministro das Finanças, Mário Centeno, pretende reduzir o défice para 0,7% este ano e para 0,2% em 2019, o último ano da legislatura (e ano de eleições europeias e legislativas).