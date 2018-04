Actualidade

O preço do barril de petróleo para entrega em junho encerrou hoje, no mercado de futuros de Londres, nos 72,58 dólares, uma subida de 0,79% face à sessão anterior.

O crude do mar do Norte, que serve de referência para a Europa, terminou o último dia da semana com uma subida de 0,57 dólares face à negociação de quinta-feira, quando terminou nos 72,01 dólares.

O preço do Brent terminou a semana em alta, depois de na quinta-feira ter encerrado em baixa, interrompendo uma sequência de cinco dias a subir, além de na quarta-feira ter atingido o nível máximo desde novembro de 2014.